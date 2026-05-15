Monotributo: ARCA actualizó las escalas y las cuotas subirán un 14% desde junio

Los nuevos valores rigen para el segundo semestre del año. Los topes de facturación acompañan el incremento para evitar que los contribuyentes salten de categoría por el efecto inflacionario.

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó el nuevo esquema para el Monotributo que entrará en vigencia a partir del próximo mes de junio. El ajuste, que se fijó en un 14,29%, impactará tanto en los límites de facturación permitidos como en el monto total que los pequeños contribuyentes deben abonar mensualmente.

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Este incremento responde a la actualización semestral automática que busca compensar el avance de la inflación. Cabe recordar que el pago del régimen simplificado unifica en una sola cuota el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la cobertura de la obra social.

Escalas: cuánto habrá que pagar por mes

A partir de la nueva normativa, los valores se han segmentado de manera que las categorías iniciales absorban un impacto menor, mientras que los montos se vuelven más onerosos a medida que se escala en la pirámide de ingresos.

En el escalón más bajo, la Categoría A tendrá un costo mensual de $42.386,74. Por su parte, la Categoría B pasará a abonar $48.250,78, independientemente de si realizan servicios o venta de bienes.

A continuación, el detalle de las categorías intermedias y superiores:

Categoría C: $56.501,85 (servicios) y $55.227,06 (bienes).

Categoría D: $72.414,10 (servicios) y $70.661,26 (bienes).

Categoría F: $129.045,32 (servicios) y $111.198,27 (bienes).

Categoría H: $447.346,93 (servicios) y $272.063,40 (bienes).

Categoría K (la más alta): $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para venta de productos.

Los nuevos techos de facturación

La otra cara de la moneda es el límite de ingresos brutos anuales. Si un contribuyente excede estos montos, queda automáticamente fuera del Monotributo y debe inscribirse en el Régimen General (Autónomos), lo cual implica una carga tributaria y administrativa mucho mayor.

Con la actualización, los límites de facturación quedaron establecidos de la siguiente manera:

Categoría Tope de ingresos anuales A $10.277.988,13 B $15.058.447,71 D $26.212.853,42 H $70.113.407,33 K $108.357.084,05