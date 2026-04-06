El Instituto Becario confirmó el cronograma de pagos de abril y avanza con las inscripciones 2026

Las autoridades provinciales detallaron las fechas de cobro para los niveles secundario, terciario y universitario, mientras instan a las familias a completar el trámite de solicitud de beneficios antes de los próximos cierres.

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El Instituto Becario de Entre Ríos dio inicio al calendario de pagos correspondiente al mes de abril, destinado a estudiantes de toda la provincia. Según informó el titular del organismo, Mariano Berdiñas, este período marca el inicio del ciclo para el nivel secundario 2025-2026, mientras que para los niveles terciario y universitario aún resta cumplimentar el último pago de la actual cohorte, el cual se hará efectivo en el mes de mayo.

El cronograma de cobros se encuentra organizado según la terminación del DNI de los beneficiarios para garantizar el orden administrativo. De esta manera, los documentos finalizados en 0, 1, 2 y 3 cobran el martes 7; aquellos terminados en 4, 5 y 6 lo harán el miércoles 8; y finalmente, quienes tengan terminación en 7, 8 y 9 percibirán el beneficio el jueves 9 de abril. Las autoridades subrayaron que este acompañamiento económico es una herramienta fundamental para que los jóvenes entrerrianos sostengan sus trayectorias escolares.

En paralelo, el organismo recordó que se encuentra abierto el proceso de inscripciones para el nivel secundario, tanto para nuevas solicitudes como para renovaciones, el cual se extenderá hasta el 30 de abril. Para los estudiantes del nivel superior, el periodo de inscripción comenzará formalmente el 13 de este mes. La gestión del trámite se realiza de manera 100% digital a través del sitio web oficial o la aplicación del Instituto, aunque también se encuentran disponibles el chat online y las delegaciones físicas para brindar asesoramiento.

Desde el Gobierno Provincial destacaron el firme compromiso de acercar estos beneficios a la población, facilitando las herramientas necesarias para que el trámite se realice en tiempo y forma. El objetivo central de la actual gestión es acompañar los sueños de los estudiantes y asegurar que el sistema de becas llegue a quienes más lo necesitan, fortaleciendo el acceso a la educación en todos sus niveles dentro del territorio entrerriano.