Cooperativas entrerrianas piden revisar medidas del SENASA para proteger el sistema sanitario bovino

La Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO) emitió un fuerte comunicado en defensa del sistema sanitario del ganado bovino, destacando que el éxito actual de las carnes argentinas en los mercados internacionales es el resultado de un esfuerzo solidario y organizado entre los productores. La entidad remarcó que la fórmula de políticas sanitarias públicas gestionadas por los propios productores ha sido reconocida mundialmente y es el camino que ha permitido cumplir con las exigencias de los mercados más competitivos.
En la provincia de Entre Ríos, el sector cuenta con 33.400 unidades productivas ganaderas, de las cuales unas 16.000 poseen rodeos de entre 30 y 40 cabezas. La organización cooperativa subrayó que todos los productores, desde los más grandes hasta aquellos que poseen una sola vaca, contribuyen equitativamente a través de planes clave como la vacunación contra la aftosa, el control de garrapatas y la lucha contra la brucelosis, logrando reducir la presencia de esta última a un 0,4% del rodeo total.
Ante este escenario, las cooperativas entrerrianas manifestaron la urgente necesidad de revisar la resolución 201/2026 del SENASA, señalando que el sector productivo no fue consultado para su elaboración. Según advirtieron, la implementación de medidas sin consenso representa un enorme peligro de volver a repetir fracasos del pasado, poniendo en riesgo el estatus sanitario que tanto esfuerzo costó conseguir y consolidar.
Finalmente, desde FEDECO insistieron en que en la ganadería existen razones más profundas que el simple precio de una vacuna o su aplicación. Destacaron que el mantenimiento de un sistema sanitario robusto es lo que garantiza los buenos precios actuales para el ganado y la generación de divisas mediante exportaciones, lo que se traduce directamente en la preservación de numerosos puestos de trabajo en toda la región.(Informe Litoral)
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