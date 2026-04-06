Comienza la fase de grupos de la Libertadores y la Sudamericana

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El fútbol de la región entra en su etapa más vibrante con el comienzo de las fases de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Tras una espera marcada por las instancias previas, el continente se prepara para una jornada inaugural este martes 7 de abril que contará con una fuerte presencia de clubes argentinos, quienes buscarán dar el primer paso hacia la clasificación en escenarios tanto locales como internacionales.

En el marco de la Copa Libertadores, el foco de atención estará puesto en el regreso de Boca, que tras dos temporadas de ausencia en esta fase del certamen, debutará como visitante ante Universidad Católica de Chile a partir de las 21:30. La jornada también tendrá un matiz histórico para el fútbol mendocino, ya que Independiente Rivadavia hará su estreno absoluto en la competencia recibiendo a Bolívar desde las 19:00, en lo que representa el hito deportivo más relevante de su trayectoria.

Por su parte, la Copa Sudamericana también presentará una agenda cargada para los equipos nacionales. Racing iniciará su camino en la altura de Bolivia enfrentando a Independiente Petrolero a las 19:00, con la misión de dejar atrás los recientes resultados del torneo doméstico. Más tarde, Tigre deberá afrontar un duro compromiso en Perú ante Alianza Atlético a las 23:00, mientras que Barracas Central vivirá su primera experiencia internacional oficial recibiendo al histórico Vasco da Gama de Brasil.

Este arranque de competencias marca el inicio de una etapa decisiva para los clubes sudamericanos, que deberán gestionar sus planteles para afrontar la doble competencia. El desarrollo de estas primeras fechas será fundamental para las aspiraciones de cada institución, ya que el formato de ambos torneos castiga cualquier traspié inicial en la lucha por acceder a las rondas de eliminación directa que definirán a los nuevos campeones del continente.