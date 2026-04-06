Un niño permanece en grave estado tras accidentarse con un tractor en la zona rural de Entre Ríos

El menor de 8 años sufrió heridas de consideración mientras acompañaba a su padre en tareas laborales y debió ser trasladado de urgencia a la ciudad de Paraná.

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Un grave accidente ocurrió durante la mañana del domingo en el establecimiento María Luisa, situado en el ámbito rural de Aldea San Antonio, departamento Gualeguaychú. Un niño de 8 años resultó con heridas severas luego de caer de un tractor en movimiento, situación que movilizó un operativo sanitario de emergencia para garantizar su atención especializada.

Según el relato brindado por el padre del pequeño a las autoridades, ambos se encontraban a bordo del vehículo realizando labores de campo. En momentos en que el hombre maniobraba para estacionar, una de las puertas del rodado se abrió accidentalmente, provocando que el menor cayera al suelo y fuera alcanzado por la rueda trasera izquierda del vehículo pesado.

Inmediatamente después del hecho, el padre trasladó a su hijo a un centro asistencial cercano, desde donde fue derivado al Hospital Centenario. A pesar de haber ingresado consciente al nosocomio, el parte médico confirmó que el pequeño presentaba contusión pulmonar y politraumatismos diversos, cuadro que motivó su derivación inmediata al hospital materno infantil San Roque, en la ciudad de Paraná.

Actualmente, el estado de salud del menor es reservado y con riesgo de vida, permaneciendo bajo observación constante de los especialistas. En el lugar donde ocurrió el hecho trabajó el personal de seguridad local junto a especialistas en criminalística, bajo las directivas de la fiscalía en turno para documentar las circunstancias de lo sucedido en esta zona del campo entrerriano.