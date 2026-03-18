Federación Agraria volvió a cuestionar los cambios en la vacunación contra la aftosa

La entidad rural reiteró su rechazo a la decisión del Senasa de habilitar a que los productores elijan veterinarios privados y advirtió que es una medida inconsulta que pone en riesgo el control sanitario.

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Bajo el título “El precio de desarticular un sistema sanitario que funciona”, la Federación Agraria Argentina emitió u documento en el que ratificó su desacuerdo con los cambios en el sistema luego de que el Gobierno nacional anunciara que habilitará a los productores a elegir veterinarios privados para llevar adelante las campañas de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis.

La medida, que comenzará a regir en 2027, modifica el esquema vigente desde hace décadas y, según el Gobierno, apunta a introducir mayor competencia, reducir costos y mejorar la eficiencia del sistema.

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Desde la FAA afirmaron que “la sanidad animal en la Argentina es un enorme capital construido con el esfuerzo de todos: los productores, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y las entidades del sector. Es un sistema solidario que ha funcionado muy bien durante muchos años y que permitió sostener estándares sanitarios reconocidos en el mundo”.

“Por eso preocupa que hoy se lo ponga en riesgo con una medida tomada de manera inconsulta”, enfatizaron.

“Los productores queremos bajar costos, claro que sí. Pero ese no es el camino. Desde hace tiempo venimos planteando que aquellos entes donde los costos están desfasados debían ser controlados y ordenados. Ese control no se hizo”, señalaron.

“Controlar el precio de la vacuna y de su aplicación, y actuar donde las cosas no se hacen bien, es una obligación del Estado. Pero eso no se resuelve debilitando un sistema sanitario que ha demostrado que funciona”.

“Con la medida tomada la semana pasada se restringe el poder de contralor por parte del Senasa, en caso de una emergencia los entes ya no tendrán la misma capacidad de generar anillos y contenerla. El problema radica en el control efectivo de la aplicación de la vacuna, que ha sido lo que lograron los entes sanitarios bajo la articulación público-privada”.

“El verdadero camino es fortalecer el sistema sanitario argentino. Vivimos en un mundo cada vez más exigente en materia de sanidad y trazabilidad, y así sostener y ampliar los mercados de la ganadería argentina”, concluyeron.