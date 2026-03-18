La Bombonera será el escenario de la despedida de la Selección antes del Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Guatemala el próximo 31 de marzo en lo que será su único partido amistoso previo a la defensa del título en Norteamérica.

Facebook Twitter WhatsApp

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó que la Selección argentina jugará contra Guatemala en el Estadio Alberto J. Armando para despedirse de su público antes de partir hacia la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro está programado para el martes 31 de marzo y marcará el cierre de la preparación local del conjunto nacional. A través de una gráfica en redes sociales que combina la mística de La Bombonera con la imagen de Lionel Messi, se confirmó que este será el único amistoso de la Albiceleste en esta fecha FIFA, concentrando toda la atención en los campeones del mundo.

La planificación original del seleccionado debió modificarse tras la suspensión de la Finalissima contra España, que inicialmente se iba a disputar en Qatar el 27 de marzo. Factores vinculados a la inestabilidad en Medio Oriente y la falta de consenso entre la AFA y la federación española obligaron a cancelar el duelo de campeones, dejando al cruce con Guatemala como la única prueba futbolística de Argentina en este 2026. Ante este panorama, el cuerpo técnico liderado por Scaloni buscará aprovechar al máximo los 90 minutos en la cancha de Boca Juniors para ultimar detalles tácticos.

El regreso a la Bombonera trae recuerdos positivos para el plantel, siendo el antecedente más cercano la victoria 1-0 frente a Perú en noviembre de 2024 con gol de Lautaro Martínez. Tras este compromiso frente al combinado centroamericano, la delegación argentina iniciará el tramo final de su concentración para el torneo más importante del fútbol mundial. El evento no solo servirá como exigencia deportiva, sino también como un reencuentro clave con la hinchada antes de que el equipo parta con el objetivo de retener la corona mundialista.