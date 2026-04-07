Libertador San Martín: policías rescataron a un turista que cayó al Arroyo Gómez

El hombre, oriundo de Buenos Aires, se encontraba pescando en la zona de Puiggari cuando resbaló accidentalmente hacia el cauce del agua.

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Durante la noche del último sábado, personal de la Comisaría de Libertador San Martín protagonizó un exitoso operativo de rescate en el Arroyo Gómez. El incidente ocurrió mientras los efectivos realizaban patrullajes preventivos y fueron alertados sobre la caída de una persona en el sector.

Según se expresó a Informe Litoral, los agentes se desplazaron rápidamente al lugar, contando con la colaboración de la Brigada de Prevención del Abigeato, que se encontraba en las inmediaciones para iniciar un operativo conjunto.

Al llegar, los uniformados visualizaron a un hombre mayor de edad dentro del curso de agua, quien no podía subir a la superficie debido a la altura de la barranca. Mediante el uso de técnicas y elementos de rescate, el personal policial logró extraerlo hacia la ribera y brindarle la contención necesaria.

Tras el rescate, se constató que el hombre, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no presentaba lesiones. Según relató a los oficiales, se encontraba de paseo en la zona y había concurrido al arroyo para realizar pesca recreativa cuando, de manera accidental, cayó al interior del mismo.