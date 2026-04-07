El Instituto Becario arribará a Ramírez para un operativo de asistencia en inscripciones

Los interesados recibirán asesoramiento presencial este 7 de abril y tendrán tiempo de completar sus solicitudes hasta fin de mes.

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La Casa Municipal de la Cultura, ubicada en Belgrano 461, será la sede de un nuevo abordaje territorial del Instituto Becario el próximo 7 de abril. Durante la jornada, que se extenderá desde las 8:30 hasta las 12:30, el personal del organismo brindará asesoramiento integral para que los jóvenes de la ciudad completen sus formularios de manera exitosa. Esta instancia presencial buscará garantizar que ningún estudiante quede fuera del sistema por dificultades técnicas o falta de información, permitiendo realizar tanto consultas específicas como el proceso de inscripción formal en el lugar.

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Para garantizar la celeridad del operativo, será determinante que los interesados gestionen previamente su usuario en la aplicación «Mi Beca», ya que este paso previo permitirá que el asesoramiento sea mucho más dinámico y efectivo. Asimismo, los asistentes deberán concurrir con la documentación requerida para su tipo de beca, elemento esencial para validar el trámite ante las autoridades. Es fundamental recordar que este acompañamiento se enmarca en la etapa final de la convocatoria, dado que el sistema de inscripciones cerrará definitivamente el 30 de abril a las 24:00 horas.

Requisitos Principales

Residencia: Ser nacido en Entre Ríos o acreditar un mínimo de 3 años de residencia en la provincia.

Situación Académica: * Ser alumno regular en 2026. Haber aprobado el 100% de las materias al finalizar el ciclo 2025 (incluyendo mesas de febrero-marzo 2026). No haber repetido ni abandonado los estudios en 2025.

Ingresos: El grupo familiar no debe superar el equivalente a 6 salarios mínimos, vitales y móviles .

Institución: Cursar en establecimientos públicos o de gestión privada con cuota autorizada. (No incluye modalidad a distancia o talleres).

Documentación a Digitalizar

Para Nuevas Solicitudes:

DNI (ambos lados) y constancia de CUIL del solicitante. Constancia de alumno regular o inscripción 2026. Boletín de calificaciones 2025 (emitido por SAGE). Comprobantes de ingresos: Recibos de sueldo, comprobante de jubilación, constancia de Monotributo o declaración jurada en comisaría (para trabajadores no registrados), según corresponda.

Para Renovaciones:

Solo deben presentar la Constancia de alumno regular 2026 y el Boletín de calificaciones 2025.

(Informe Litoral)