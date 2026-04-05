Se conoció el proyecto ganador del concurso que había lanzado la Municipalidad en sus redes sociales. De un total de nueve propuestas, la votación estuvo pareja entre la ganadora y la segunda. El autor es bombero voluntario.

Facebook Twitter WhatsApp

La ciudad de General Ramírez volverá a tener pórtico en el acceso desde la Ruta Nacional N° 12, luego del accidente en 2023 que arrancó la estructura existente.

Nota relacionada: Concurso de ideas para diseñar el nuevo pórtico de acceso a Ramírez

Recordemos que desde la Municipalidad habían lanzado un concurso en redes sociales con un total de nueve propuestas y había tiempo para votar hasta el 29 de marzo. Cumplida esa fecha se conoció el proyecto ganador.

Así será el nuevo pórtico de acceso a General Ramírez

El proyecto ganadro pertenece a Juan Maier, «vecino, bombero y gran profesional de nuestra comunidad», expresaron desde el Ejecutivo.

En ese marco, adelantaron que en los próximos días van a avanzar en los detalles técnicos y ver cómo sumar aportes de otras propuestas para elaborar el proyecto final.

Vale destacar que la votación resultó pareja entre dos propuestas mientras que las restantes recibieron menos adhesiones. No obstante, la estructura final seguramente tendrá cambios como por ejemplo el agregado de la palabra «General» para completar el nombre de la ciudad y también hay quienes cuestionaron que la estructura no sea cerrada en la parte superior al mismo tiempo que otros la destacaron ya que así se evitarán nuevos accidentes por exceso de altura. (Informe Litoral)