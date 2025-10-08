Concurso de ideas para diseñar el nuevo pórtico de acceso a Ramírez

La municipalidad convoca a la comunidad a presentar proyectos individuales o grupales antes del 1° de diciembre para definir la nueva entrada de la ciudad.

La Municipalidad de Ramírez ha lanzado un concurso de ideas dirigido a la comunidad para definir el diseño del nuevo pórtico de acceso a la ciudad. El objetivo es que la obra, que servirá como carta de presentación, sea un fiel reflejo de la identidad local.

La iniciativa busca transformar el espacio de bienvenida en un proyecto colectivo, permitiendo que tanto individuos como grupos puedan aportar su visión y creatividad.

Bases y plazos para la presentación de propuestas

Las autoridades locales expresaron su interés en que la nueva entrada a Ramírez no sea solo una estructura, sino un símbolo de la ciudad, invitando a la participación masiva.

Los interesados en sumarse a este proyecto tienen plazo para presentar sus propuestas hasta el 1° de diciembre.

Para conocer en detalle las bases y condiciones del concurso, y para acceder al formulario de inscripción, los participantes deben ingresar al siguiente enlace: https://forms.gle/Wfdpe5WWs2rzZfEq9.

(Informe Litoral)

