Ramírez: se realizó una jornada para emprendedores enfocada en valores y tecnología

El encuentro abordó la alineación de objetivos personales y de negocio, promoviendo la optimización de procesos con herramientas de IA.

Facebook Twitter WhatsApp

El Salón del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de General Ramírez fue el sitio donde se llevó a cabo una importante jornada de capacitación dirigida a emprendedores de la localidad. La actividad, facilitada por Crecer Consultora, tuvo como objetivo principal enseñar a los participantes cómo alinear sus negocios con sus valores personales para conseguir una organización más eficiente.

Durante la jornada se trataron temas esenciales para el crecimiento y la sostenibilidad de los proyectos:

Se analizó cómo identificar y minimizar las actividades que generan fricción , provocando un desgaste innecesario de tiempo y energía.

, provocando un desgaste innecesario de tiempo y energía. Los asistentes trabajaron en la definición y consolidación de la misión, visión y valores fundamentales de cada emprendimiento.

fundamentales de cada emprendimiento. Se destacó la importancia de la innovación, introduciendo el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) como ChatGPT y Gemini para la optimización de procesos operativos y estratégicos.

Del archivo: Se realizó la Feria de Carreras 2025 en General Ramírez

(Informe Litoral)