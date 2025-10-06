Mujer dio a luz en un auto de aplicación frente al Hospital San Roque

El parto ocurrió en "cuestión de segundos" en el ingreso al centro asistencial de Paraná y fue asistido con aplausos del personal.

Facebook Twitter WhatsApp

Un emotivo e inesperado nacimiento se vivió este lunes en el acceso al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná. Una mujer dio a luz a su bebé dentro de un auto de una aplicación de viajes, justo antes de poder ingresar al centro de salud.

La rapidez con la que se desarrolló el parto sorprendió a todos. «Fue cuestión de segundos», relató el ambulanciero Gustavo Guzmán , testigo de la escena. El personal del hospital reaccionó de inmediato; Guzmán contó que al bajar a buscar a su compañero, este ya estaba asistiendo con la camilla.

El equipo médico no demoró un instante. Asistieron a la madre y al recién nacido en el mismo lugar y los trasladaron rápidamente en la camilla hacia la sala de Maternidad. «Salió todo bien», confirmó Guzmán, quien destacó la profesionalidad del personal.

Mientras la madre y el bebé eran ingresados al hospital, se escucharon aplausos y felicitaciones para el personal por su rápida intervención. El conductor del vehículo, según testigos, se mostró «impactado» por la velocidad de los hechos, pero colaboró con el traslado.

Aunque un nacimiento en el ingreso al hospital puede ser sorprendente, el ambulanciero Guzmán recordó que la rápida respuesta es parte de la labor cotidiana del San Roque, el principal centro de atención perinatal de la provincia. La institución recibe a diario nacimientos en diversas circunstancias, y en este caso, la respuesta inmediata permitió un desenlace feliz, celebrado por todos los presentes.(Con información de Elonce)