Paraná: inauguraron la renovada plaza Héroes de Malvinas

El Municipio entregó el espacio completamente remozado, con un playón deportivo puesto en valor, nuevos juegos y sendas peatonales, cumpliendo el compromiso de recuperar espacios públicos.

La Municipalidad de Paraná inauguró la Plaza Héroes de Malvinas, un espacio público que fue renovado integralmente para el disfrute de los vecinos, quienes venían solicitando mejoras debido al deterioro de las instalaciones. La intendenta Rosario Romero encabezó el acto y destacó el esfuerzo municipal para responder a la demanda comunitaria.

“Esta obra fue un pedido de los vecinos, ya que la cancha estaba desnivelada y el playón deportivo se había deteriorado con los años: tenía los arcos rotos y carecía de veredas y asientos. Con esfuerzo municipal hicimos un replanteo integral de la obra y hoy contamos con una plaza renovada, equipada y disfrutada por los chicos, que además rinde homenaje a nuestros héroes de Malvinas”, señaló la intendenta Romero.

Playón deportivo, veredas y reconocimiento

La intervención en la plaza Héroes de Malvinas fue exhaustiva y se enfocó en varios puntos clave. Las obras incluyeron la construcción de sendas peatonales, la puesta en valor del playón deportivo y la renovación completa del mobiliario urbano (bancos y cestos).

Además, se repararon los juegos infantiles existentes y se instalaron nuevos, sumado al parquizado de todo el sector. La plaza también mejoró su infraestructura con la restauración del mástil, la instalación de un nuevo tótem identificatorio y tareas de señalización para mejorar la seguridad.

El presidente de la vecinal Antonini, José Luis Antivero, expresó la alegría del barrio: “La obra de remodelación de la plaza significa un día de fiesta para la zona y para los vecinos. La plaza quedó hermosa, porque estaba abandonada; gracias al Municipio que hizo las veredas, el cambio de bancos y el arreglo del playón. Estamos muy contentos”.

Del acto también participó Héctor Rosset, veterano de Malvinas e invitado especial, quien reivindicó la importancia de la «gesta de Malvinas, que son los 365 días del año para un veterano». La obra se enmarca en la política municipal de recuperación de espacios públicos como ámbitos de encuentro, recreación y bienestar para toda la comunidad.(Informe Litoral)