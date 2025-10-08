El BCRA reveló las mejores tasas de plazos fijos a 30 días

La rentabilidad de $1.000.000 varía hasta $11.370 según la entidad: el BCRA publica las opciones con tasas de hasta 43%.

Facebook Twitter WhatsApp

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha publicado los porcentajes de rendimiento que las distintas entidades bancarias ofrecen para los plazos fijos a 30 días en pesos, brindando a los ahorristas una herramienta clave para comparar y maximizar sus ganancias. La información revela que la Tasa de Interés Nominal Anual (TNA) varía significativamente entre el 29,5% y el 43%, generando grandes diferencias en la ganancia mensual.

Al inmovilizar $1.000.000 a 30 días, la rentabilidad que el ahorrista obtiene puede fluctuar desde aproximadamente $24.246 hasta $35.616, dependiendo del banco elegido y, en algunos casos, del canal de constitución (sucursal o digital).

Las mejores opciones y la diferencia digital

Según el relevamiento del BCRA, las entidades que ofrecen la TNA más alta (43%) y, por ende, el mayor rendimiento para un depósito de $1.000.000 a 30 días, son:

Banco Córdoba: $35.616

$35.616 Banco VOII: $35.616

$35.616 Crédito Regional: $35.616

Otras entidades con tasas notablemente altas incluyen Banco Meridian ($35.068, TNA 42,5%), Reba ($35.068, TNA 42%), Banco CMF ($35.068, TNA 42%), y Banco Bica ($34.246, TNA 41%).

En contraste, entidades como Banco de Formosa y Banco Masventas ofrecen el rendimiento más bajo, con $24.658 (TNA 30%), y el Banco Ciudad con $25.370 (TNA 31%).

El incentivo del canal electrónico en el Banco Nación

Un caso particular que destaca la importancia del canal de contratación es el del Banco Nación. La entidad premia el uso de plataformas digitales con una tasa superior:

Plazo Fijo en Sucursal: $1.000.000 rinde $24.246,58 (TNA 29,5%).

$1.000.000 rinde (TNA 29,5%). Plazo Fijo Electrónico: $1.000.000 rinde $29.589,04 (TNA 36%).