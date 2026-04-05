Recuperaron una bicicleta hurtada en Nogoyá

Luego de una denuncia por el hurto de una bicicleta en Nogoyá, Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal se abocó de forma inmediata al caso y logró identificar al autor mediante control de registros filmicos.
De acuerdo al parte policial enviado a Informe Litoral, el ladrón es un hombre de 31 años, con domicilio en la ciudad. Una vez en la vivienda, constataron que la bicicleta marca Zenith, color negra, estaba ahí y fue formalmente secuestrada.
Con respecto al autor, el mismo es trasladado a la Jefatura para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa. Se restituyo el bien a la persona damnificada, actuando con conocimiento e intervención de la Unidad Fiscal en turno.
