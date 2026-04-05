Recuperaron una bicicleta hurtada en Nogoyá

El ladrón es un hombre de 31 años y el rodado fue devuelto a la persona damnificada. Una vez más las cámaras de seguridad fueron claves para esclarecer el hecho.

Luego de una denuncia por el hurto de una bicicleta en Nogoyá, Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal se abocó de forma inmediata al caso y logró identificar al autor mediante control de registros filmicos.

De acuerdo al parte policial enviado a Informe Litoral, el ladrón es un hombre de 31 años, con domicilio en la ciudad. Una vez en la vivienda, constataron que la bicicleta marca Zenith, color negra, estaba ahí y fue formalmente secuestrada.

Con respecto al autor, el mismo es trasladado a la Jefatura para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa. Se restituyo el bien a la persona damnificada, actuando con conocimiento e intervención de la Unidad Fiscal en turno.

