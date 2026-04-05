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Las Pascuas en Entre Ríos se viven bajo alertas por tormentas

Bajaron notablemente las temperaturas pero las nubes no se quieren ir. El fenómeno también afecta a otras provincias y el lunes será similar.

Luego del notable descenso de temperaturas, sigue la inestabilidad en Entre Ríos y otas provincias argentinas.

Para este domingo 5 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional –SMN– prevé que el sol no se dejará ver durante todo el día. Al contrario, no se descartan lluvias y tormentas intensas en algunas regiones hacia la tarde y noche. La temperatura mínima fue de 12 y la máxima solamente llegará a los 21 grados. Hay viento, por eso la sensación térmica puede ser menor.

Cómo empezará la semana

El lunes 6 también empezará gris y lluvioso. Para aquellos que les toque salir temprano, es fundamental ir abrigados ya que la mínima rondará los 17 y la máxima los 20 grados.

El martes 7 seguirán las chances de precipitaciones y las temperaturas serán similares. Recién el miércoles 8 se espera una mejoría, donde el sol volverá a aparecer y los lavarropas se pondrán en marcha. (Informe Litoral)

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