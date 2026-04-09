Tarjeta Alimentar en abril: ANSES mantiene los mismos montos para todos los beneficiarios

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en abril de 2026 los montos de la Tarjeta Alimentar permanecerán sin cambios, manteniendo los mismos valores percibidos en los meses anteriores. A diferencia de otras prestaciones como la AUH, que se ajustan periódicamente por movilidad e inflación, este beneficio es un refuerzo que requiere de una actualización específica por decreto para modificar sus cifras. El pago se realiza de manera automática y directa en la cuenta del titular, sin necesidad de trámites previos, y está destinado a garantizar el acceso a la canasta básica.

Para este mes, el esquema de cobro establece que las familias con un solo hijo o las titulares de la Asignación por Embarazo percibirán 52.250 pesos. En el caso de los hogares con dos hijos, el monto asciende a 81.936 pesos, mientras que para las familias con tres o más hijos el refuerzo alcanza un máximo de 108.062 pesos. Esta ayuda económica forma parte de la política alimentaria nacional y su objetivo central es asistir a los hogares con niños en edades tempranas, depositándose siempre en la misma fecha que la prestación principal de ANSES.

Es importante destacar que el congelamiento de estos valores impacta en el poder adquisitivo de los beneficiarios, dado que la Tarjeta Alimentar no se actualiza por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como sí sucede con las asignaciones mensuales. Al ser un pago que se acredita directamente en la tarjeta de débito habitual, los titulares pueden utilizar el dinero sin necesidad de contar con un plástico físico específico para este programa. De esta manera, ANSES busca agilizar el consumo de productos esenciales en los sectores más vulnerables ante la falta de una actualización inmediata en los montos.