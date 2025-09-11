Estudiantes del Instituto Gastar Benavento visitaron la Sucursal Victoria de COOPAR

Los estudiantes realizaron un recorrido por los distintos sectores de la Cooperativa. Durante la visita, se brindó información sobre el funcionamiento institucional, los servicios que ofrece Coopar y el rol clave de los sistemas tecnológicos en la gestión de una organización moderna.

El pasado miércoles 3 de septiembre, la Sucursal Victoria de COOPAR recibió a estudiantes de 2º año de la Tecnicatura en Análisis y Desarrollo de Software del Instituto, Gastar Benavento.

La bienvenida estuvo a cargo del líder de sucursal, Rodolfo Rodríguez, junto al líder de Recursos Humanos, Nicolás Cardoso, quienes guiaron a los jóvenes en un recorrido por los distintos sectores de la cooperativa. Durante la visita, se brindó información sobre el funcionamiento institucional, los servicios que ofrece COOPAR y el rol clave de los sistemas tecnológicos en la gestión de una organización moderna.

Posteriormente, se sumó el presidente de COOPAR, Gonzalo Salgado, quien compartió una reseña sobre la historia y la fundación de la cooperativa, destacando la importancia de los valores cooperativos en el desarrollo de la región.

El encuentro finalizó con un ágape que permitió un espacio de intercambio distendido entre estudiantes, docentes y colaboradores.

Desde COOPAR expresaron el agradecimiento «al Instituto, a sus docentes y a los jóvenes por la visita, reafirmando nuestra convicción de que el avance tecnológico es una herramienta clave para el futuro y el éxito de todas las organizaciones».

