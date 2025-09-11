Colonia Ensayo se prepara para la Fiesta del Vino y la Empanada

Facebook Twitter WhatsApp

Colonia Ensayo, una pintoresca localidad del departamento Diamante, se prepara para su primera edición de la Fiesta del Vino y la Empanada. El evento, que se celebrará el sábado 20 de septiembre con entrada libre y gratuita, ha sido oficialmente incorporado al calendario de Fiestas Populares de Entre Ríos, con el apoyo de la Secretaría de Turismo provincial.

El encuentro tendrá lugar en el Salón Comunal y el viñedo Los Aromitos. Los asistentes podrán disfrutar de una jornada llena de actividades que incluyen visitas guiadas, degustaciones, un concurso de empanadas, otro de baile y una ronda de chacarera. El evento contará con 12 puestos de empanadas y la participación de 18 emprendedores locales, lo que subraya la importancia del sector productivo de la zona.

Jorge Satto, secretario de Turismo de Entre Ríos, destacó que esta fiesta es una excelente manera de celebrar dos tradiciones de la región: la gastronómica y la productiva. «Colonia Ensayo es una localidad pequeña, pero con una gran identidad gastronómica que ahora suma el enoturismo, algo que Entre Ríos viene recuperando con mucha fuerza», afirmó.

Tanto las autoridades como los emprendedores locales resaltaron la importancia de la colaboración para llevar a cabo la fiesta. Satto subrayó que la provincia genera los espacios de difusión, mientras que el sector privado «hace lo que sabe hacer: trabajar, producir, generar empleo y mostrar a nuestra provincia como productiva».

Por su parte, el presidente de la comuna, Cristian Kemerer, agradeció el apoyo provincial y señaló que «la única manera de hacer las cosas es en forma mancomunada entre lo público y lo privado». A pesar de los tiempos difíciles y la escasez de recursos, la unión de esfuerzos ha hecho posible este evento, que busca impulsar el turismo y la economía local.

Desde el sector privado, Leandro Jacob, vitivinicultor de Los Aromitos, explicó que la idea de la fiesta surgió del «maridaje perfecto entre la empanada y el vino». Jacob invitó a todos a participar de la propuesta, esperando que se convierta en una tradición en la agenda cultural de la región.