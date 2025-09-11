La Aduana agiliza las exportaciones aéreas

Facebook Twitter WhatsApp

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), simplificó de manera significativa el procedimiento para las exportaciones realizadas por vía aérea. La medida, formalizada mediante la Resolución General 5756/2025, representa un paso importante hacia la digitalización de los procesos aduaneros.

¿En qué consiste la modernización?

El nuevo sistema integra y automatiza dos documentos esenciales para las exportaciones aéreas: el Manifiesto de Carga de Exportación y el Manifiesto de Consolidación de Exportación. Ambos se gestionarán ahora a través de una aplicación web conectada al Sistema Informático Malvina (SIM), lo que elimina los procesos manuales y reduce los tiempos de tramitación.

La normativa establece un procedimiento operativo para el registro de los manifiestos, incluyendo la ratificación de autoría, la confirmación de partida y la presentación automática ante el servicio aduanero. Además, tanto el agente de transporte aduanero como el agente de transporte consolidador deberán actuar como depositarios de la documentación, garantizando la transparencia y trazabilidad del proceso.