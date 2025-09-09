Talentos de General Ramírez se destacaron en los Juegos Culturales Entrerrianos

Más de 600 jóvenes participaron en las diferentes etapas del certamen, que este año se centró en cuentos y leyendas del monte.

Talentos de General Ramírez se destacaron en los Juegos Culturales Entrerrianos

Los Juegos Culturales Entrerrianos llegaron a su fin con una destacada participación de jóvenes de General Ramírez, quienes obtuvieron un premio en la categoría de Videominuto. El certamen, que busca fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia, convocó a más de 600 inscriptos en diversas disciplinas.

Bajo la temática «Cuento, leyenda y voces del monte», el evento rindió homenaje a la memoria de Ulises Ferrero, un trabajador de la Secretaría de Cultura que se dedicó a promover el arte en las nuevas generaciones.

Ganadores en la categoría Videominuto

El equipo de General Ramírez, conformado por Lara Giménez, Lola Giménez y Nils Kardemark, se llevó el primer lugar en Videominuto Sub 18. La lista de ganadores por disciplina es la siguiente:

  • Teatro Unipersonal: Mía Satto (Caseros)
  • Teatro Grupal: Carmela Devolver y Enzo Perrón (Caseros)
  • Poesía Sub 15: Sofía Ceis Ocampo (Galarza)
  • Poesía Sub 18: Santiago Patt Garelli (Herrera)
  • Pintura / Dibujo Sub 15: Martiniano Miño (Feliciano)
  • Pintura / Dibujo Sub 18: Francesca Pesenti (Herrera)
  • Cuento Sub 15: Valentín Borghello (La Paz)
  • Cuento Sub 18: Luna María Muñoz (La Paz)
  • Fotografía Sub 15: Ana Clara González (San Salvador)
  • Fotografía Sub 18: Augusto Benítez (Diamante)
  • Danza individual: Aylin Marisol Aguiar (Ubajay)
  • Danza pareja Sub 15: Segundo Jurajuría y Martina Vega (La Paz)
  • Danza pareja Sub 18: Miguel Martínez y Delfina Acosta (Nogoyá)
  • Payada: Álvaro Marino Geber (Santa Anita)
  • Freestyle: Alexis Méndez (Hambis)
  • Canto solista Sub 15: Priscila Lascof (Villa Clara)
  • Canto solista Sub 18: Delfina Rochi (Nogoyá)
  • Conjunto musical: Nehemías Wagner y Cristian Pavón (Bovril)

(Informe Litoral)

COMENTÁ LA NOTA

Artículos relacionadosMás del autor