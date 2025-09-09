Talentos de General Ramírez se destacaron en los Juegos Culturales Entrerrianos

Más de 600 jóvenes participaron en las diferentes etapas del certamen, que este año se centró en cuentos y leyendas del monte.

Los Juegos Culturales Entrerrianos llegaron a su fin con una destacada participación de jóvenes de General Ramírez, quienes obtuvieron un premio en la categoría de Videominuto. El certamen, que busca fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia, convocó a más de 600 inscriptos en diversas disciplinas.

Bajo la temática «Cuento, leyenda y voces del monte», el evento rindió homenaje a la memoria de Ulises Ferrero, un trabajador de la Secretaría de Cultura que se dedicó a promover el arte en las nuevas generaciones.

Ganadores en la categoría Videominuto

El equipo de General Ramírez, conformado por Lara Giménez, Lola Giménez y Nils Kardemark, se llevó el primer lugar en Videominuto Sub 18. La lista de ganadores por disciplina es la siguiente:

Teatro Unipersonal: Mía Satto (Caseros)

Mía Satto (Caseros) Teatro Grupal: Carmela Devolver y Enzo Perrón (Caseros)

Carmela Devolver y Enzo Perrón (Caseros) Poesía Sub 15: Sofía Ceis Ocampo (Galarza)

Sofía Ceis Ocampo (Galarza) Poesía Sub 18: Santiago Patt Garelli (Herrera)

Santiago Patt Garelli (Herrera) Pintura / Dibujo Sub 15: Martiniano Miño (Feliciano)

Martiniano Miño (Feliciano) Pintura / Dibujo Sub 18: Francesca Pesenti (Herrera)

Francesca Pesenti (Herrera) Cuento Sub 15: Valentín Borghello (La Paz)

Valentín Borghello (La Paz) Cuento Sub 18: Luna María Muñoz (La Paz)

Luna María Muñoz (La Paz) Fotografía Sub 15: Ana Clara González (San Salvador)

Ana Clara González (San Salvador) Fotografía Sub 18: Augusto Benítez (Diamante)

Augusto Benítez (Diamante) Danza individual: Aylin Marisol Aguiar (Ubajay)

Aylin Marisol Aguiar (Ubajay) Danza pareja Sub 15: Segundo Jurajuría y Martina Vega (La Paz)

Segundo Jurajuría y Martina Vega (La Paz) Danza pareja Sub 18: Miguel Martínez y Delfina Acosta (Nogoyá)

Miguel Martínez y Delfina Acosta (Nogoyá) Payada: Álvaro Marino Geber (Santa Anita)

Álvaro Marino Geber (Santa Anita) Freestyle: Alexis Méndez (Hambis)

Alexis Méndez (Hambis) Canto solista Sub 15: Priscila Lascof (Villa Clara)

Priscila Lascof (Villa Clara) Canto solista Sub 18: Delfina Rochi (Nogoyá)

Delfina Rochi (Nogoyá) Conjunto musical: Nehemías Wagner y Cristian Pavón (Bovril)

