Autoridades de General Ramírez se reunieron con el Presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos

La intendenta Flavia Pamberger y el viceintendente Carlos Daniel Troncoso se encontraron con Gustavo Hein para gestionar proyectos de infraestructura, con el foco puesto en el pavimentado del Acceso Norte.

La intendenta de General Ramírez, Flavia Pamberger, y el viceintendente, Carlos Daniel Troncoso, mantuvieron una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein. El encuentro, gestionado por el diputado Jorge Maier, tuvo como objetivo principal repasar la situación actual de la ciudad y de la provincia, así como avanzar en proyectos de infraestructura clave para el desarrollo local.

Uno de los temas centrales de la conversación fue el pavimentado del Acceso Norte a la localidad. Este proyecto, que ya había sido incluido en el presupuesto de este año pero sin asignación de fondos, volverá a ser presentado en la Legislatura provincial. La intendenta Pamberger destacó la importancia de la obra para la ciudad y manifestó su compromiso de seguir trabajando para que se concrete.(Informe Litoral)

