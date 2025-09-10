Hoy se conocerá la inflación de agosto

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer hoy el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. La expectativa en el mercado es alta, ya que la mayoría de las proyecciones sugieren que la inflación mensual podría superar el 2%, un nivel no visto en los últimos cuatro meses.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), que agrupa a consultoras y entidades financieras, estimó una inflación del 2,1% para agosto. Este valor representa un aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto a la estimación anterior. Para el IPC Núcleo, las proyecciones del REM se ubican en 2,0%. Si estas estimaciones se confirman, se revertiría la tendencia descendente observada en los últimos meses.
Por otro lado, algunas consultoras privadas manejan proyecciones más bajas, ubicando la inflación de agosto entre 1,6% y 1,8%. Estas estimaciones sugieren un posible freno en el ritmo de subas de precios en comparación con el 1,9% de julio.
En la Ciudad de Buenos Aires, la inflación de agosto se desaceleró al 1,6%, por debajo del 1,9% registrado en julio, según informó la Dirección de Estadística porteña. En el último año, los precios en la capital subieron 37,4%, y la variación acumulada desde enero es del 20%.
La suba de precios en la Ciudad de Buenos Aires estuvo impulsada principalmente por:
- Servicios financieros: 5,7%
- Transporte: 3,0% (por los aumentos en combustibles y lubricantes)
- Salud: 2,1% (por el alza en medicamentos y prepagas)
- Vivienda: 1,9% (por las subas en tarifas de servicios públicos)
Los alimentos, en cambio, mostraron una suba del 1%, por debajo del promedio. Dentro de este rubro, se destacaron las subas en pan y cereales (2,2%) y frutas (5,5%), mientras que las verduras, tubérculos y legumbres mostraron una baja de 1,2%.
