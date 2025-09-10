El Gobierno designó directores en Vialidad Nacional y otros organismos tras el rechazo del Congreso

La medida revierte la intención de disolver la DNV, la JST, la CNRT y la ANSV, y nombra a nuevos funcionarios para dirigir estas áreas.

Facebook Twitter WhatsApp

El Gobierno nacional ha designado a los directores de varios organismos vinculados al transporte vial, revirtiendo su intención original de reestructurar y cerrar estas entidades. La decisión se formalizó a través de una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial, nombrando a los responsables de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Esta medida se produce después de que el Congreso Nacional rechazara los decretos del Poder Ejecutivo que buscaban la disolución o modificación de estos organismos.

Designaciones y restablecimiento de funciones

Mediante los Decretos 638/2025 y 639/2025, el Gobierno restituyó a Federico Suleta al frente de la JST y a Marcelo Campoy como titular de la DNV, respectivamente. Estos nombramientos se dan tras un período de incertidumbre en el que los organismos habían quedado sin sus máximas autoridades.

En el caso de la CNRT, el Decreto 640/2025 nombró a Carlos Frugoni como su nuevo director, mientras que el Decreto 641/2025 designó a Nicolás Dapena Fernández para dirigir la ANSV. Ambos funcionarios reemplazan a sus antecesores y asumen sus roles después de que las propuestas de cierre fueran frenadas.

El Ejecutivo había intentado cerrar y reestructurar la Dirección Nacional de Vialidad junto con las áreas reguladoras del tránsito y la seguridad vial, una decisión anunciada por el vocero Manuel Adorni. El Decreto 461/2025 de principios de julio, que también propuso la creación de la Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte en reemplazo de la CNRT, fue suspendido por la Justicia y posteriormente rechazado por el Parlamento, lo que llevó a la restauración de los organismos y, ahora, a la asignación de nuevos directivos.

Cambios en otros organismos

De manera similar, el Gobierno designó nuevos responsables para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), luego de que sus propuestas de reestructuración también fueran rechazadas por el Congreso.

A través del Decreto 642/2025, Miguel Ángel Romero fue nombrado presidente del Consejo Directivo del INTI, aceptando la renuncia de su antecesor. En el INPI, Carlos María Gallo asumió como nuevo titular a partir del 3 de septiembre.

Adicionalmente, se informó de un cambio en el Ministerio de Economía, donde Franco Germán Simon fue designado Subsecretario Legal de la Secretaría Legal y Administrativa, reemplazando a Alejandro Speroni.