El Gobierno licita deuda en pesos en una jornada clave para la economía

Con vencimientos que superan los 7 billones de pesos, el Ministerio de Economía busca refinanciar sus compromisos financieros y consolidar el mercado de moneda local.

El Ministerio de Economía lleva a cabo este miércoles una licitación de deuda en moneda local, una operación de gran relevancia para el plan financiero del Gobierno. La jornada es crucial, ya que se registran vencimientos por más de $7 billones. El objetivo principal es refinanciar estos compromisos para evitar un excedente de pesos en el mercado que podría presionar sobre el tipo de cambio y la inflación.

El menú de la licitación incluye una variedad de instrumentos: tres Lecaps con vencimientos en octubre, noviembre y enero; un bono Tamar vinculado a la tasa de plazos fijos; un Boncer a marzo y dos títulos atados al tipo de cambio. Todas las opciones de inversión tienen vencimientos posteriores a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, brindando un horizonte de tiempo clave para los inversores.

El principal desafío es lograr un «rollover» (refinanciación) que supere el 100% de los vencimientos. De no ser así, analistas de mercado como Portfolio Personal Inversiones señalan que el Tesoro podría absorber el excedente a través de pases pasivos. Se considera una de las licitaciones más importantes que debe afrontar el Gobierno, y su resultado influirá en la estabilidad económica.

Señales del BCRA y respaldo del FMI

En un movimiento previo a la operación, el Banco Central redujo la tasa de interés de los pases pasivos, una medida que, según operadores, busca bajar la tasa de referencia general. Nicolás Cappella, del Grupo IEB, consideró que «es una buena medida que apunta a bajar la tasa de referencia de toda la curva de pesos y que la macro precisa urgentemente».

Por su parte, el Gobierno recibió un importante respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI). La portavoz del organismo, Julie Kozack, elogió las medidas económicas y el compromiso de las autoridades argentinas con el programa. El presidente Javier Milei también ratificó la continuidad del plan económico, asegurando que no se moverán «ni un milímetro» del equilibrio fiscal y la disciplina monetaria.(Infobae)