ANSES: cómo cobrar el bono por Matrimonio de $238.000 en abril de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos para las Asignaciones de Pago Único (APU), prestaciones que se perciben por única vez ante eventos familiares específicos. Para abril de 2026, el beneficio por Matrimonio se destaca como uno de los más importantes, permitiendo que la pareja perciba un total de $238.576 si ambos cumplen con los requisitos laborales, ya que cada integrante puede reclamar un monto individual de $119.288.
A diferencia de otras ayudas mensuales, este dinero puede solicitarse recién a partir de los 60 días de celebrada la unión y existe un plazo de hasta dos años para realizar el reclamo. Esto significa que aquellas parejas que se casaron en 2024 o 2025 y no realizaron el trámite, aún pueden percibir el beneficio con los valores actualizados a la fecha de cobro.
Para acceder a este pago, los beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos:
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Situación laboral: Ambos cónyuges deben trabajar en relación de dependencia (registrados en SUAF) o ser beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
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Ingresos: El Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no debe superar los topes máximos vigentes al momento del evento.
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Documentación: Contar con el DNI de ambos integrantes y la partida o acta de matrimonio original.
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Acreditación: Los datos personales y el vínculo familiar deben estar previamente actualizados en la base de datos de Mi ANSES.
El trámite se realiza de manera 100% virtual a través de la web oficial o la aplicación del organismo. Una vez aprobada la solicitud, el dinero se acredita en la cuenta bancaria informada en un plazo de entre 30 y 60 días.
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