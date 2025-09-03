El Gobierno restituye decretos de Vialidad, INTA e INTI

La medida busca solucionar la incertidumbre jurídica luego del rechazo en el Congreso a las modificaciones en estos organismos.

El Gobierno Nacional anunció la restitución de varias normativas que habían sido derogadas, sustituidas o modificadas por decretos anteriores. La decisión afecta directamente a organismos estatales como Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El documento oficial, firmado por todos los ministros, argumenta que la medida es necesaria para solucionar la “incertidumbre jurídica” que se generó tras el rechazo en el Congreso a las modificaciones que el Poder Ejecutivo había impulsado en estos institutos, a los que había calificado como “ineficientes”.

Según el texto, es responsabilidad del Gobierno garantizar el «adecuado y continuo funcionamiento de la Administración Pública» y salvaguardar el orden legal. La restitución de las normativas, por lo tanto, se presenta como una acción «necesaria y urgente» para evitar cuestionamientos y garantizar la continuidad operativa de las instituciones.(LN)