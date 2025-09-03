Alpine cede el auto de Colapinto a Paul Aron en la previa al Gran Premio de Italia

El piloto estonio tendrá su primera experiencia oficial con la escudería en la primera práctica libre, intensificando la rivalidad por un lugar en la Fórmula 1.

El equipo Alpine de Fórmula 1 confirmó que el piloto estonio Paul Aron tomará el asiento del argentino Franco Colapinto durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia. Esta decisión, oficializada por la escudería, se produce días después de que Colapinto lograra su mejor actuación con el equipo en Zandvoort, Países Bajos, al firmar el undécimo puesto.

Aron, de 21 años, es piloto de pruebas y reserva de Alpine. Esta será su tercera participación en una práctica libre de la temporada, aunque la primera con el equipo principal. El estonio ha trabajado intensamente en el simulador y en diversas pruebas con autos de temporadas anteriores, preparándose para esta oportunidad. «Paul pilotará el coche de Franco en esta sesión», señala el comunicado oficial de Alpine, confirmando un movimiento que se ha visto en otras ocasiones, como cuando Ryo Hirakawa sustituyó a Jack Doohan en Suzuka.

Nacido en Tallín, Estonia, Paul Aron es un joven con una trayectoria destacada en el automovilismo. Su carrera comenzó en el karting, donde se coronó campeón europeo a los 13 años. Posteriormente, compitió en categorías como la Fórmula 4 y la Fórmula 3, antes de dar el salto a la Fórmula 2 en 2023, donde fue rival directo de Franco Colapinto.

La rivalidad entre ambos pilotos se intensificó en la Fórmula 2, donde Aron tuvo un gran rendimiento, aunque protagonizó un momento clave contra Colapinto: en la carrera sprint de Imola 2024, el argentino le arrebató el triunfo con una espectacular maniobra en la última vuelta, un suceso que Franco ha destacado en sus redes sociales. A pesar de ese revés, Aron finalizó la temporada tercero en el campeonato, demostrando su potencial.

Esta oportunidad para Aron en el icónico Autódromo Nacional de Monza -el tercer circuito del mundo construido específicamente para carreras- no solo es su debut con Alpine, sino que también aumenta la presión y la competencia por un posible futuro asiento en la Fórmula 1, en una batalla que tiene a Colapinto como el otro gran protagonista.(TN)