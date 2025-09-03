Concluyen los Juegos Culturales Entrerrianos en Ramírez

La final provincial reunirá a talentos de toda la región en una jornada dedicada al arte y las tradiciones.

Este domingo, la localidad de Ramírez se convertirá en el epicentro de la cultura entrerriana al ser la sede de la final provincial de los Juegos Culturales Entrerrianos Ulises Daniel Ferrero. El evento, que se desarrollará de 9 a 18, culminará un proceso que convocó a más de 600 artistas en sus etapas locales y regionales.

La jornada se dividirá en dos sedes: por la mañana, la Casa Municipal de la Cultura albergará las primeras actividades, mientras que por la tarde, a partir de las 14, el Parque Evita será el escenario de las presentaciones y premiaciones.

Los participantes, seleccionados de las instancias previas, competirán en diversas disciplinas que incluyen videominuto, freestyle, payada, conjunto musical, danza, teatro, cuento, fotografía, pintura, dibujo y poesía. Este año, la temática que unifica a todas las categorías es “Cuento, leyenda y voces del monte”, una propuesta de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos para revalorizar y visibilizar el patrimonio oral de la provincia.(Informe Litoral)

