María Becerra se suma a La Voz España como co-coach de Sebastián Yatra

María Becerra, una de las voces más influyentes de la música latina, fue confirmada como co-coach de Sebastián Yatra en la próxima temporada de La Voz España. El anuncio se realizó en el marco del FesTVal de Vitoria, generando gran expectativa entre los fanáticos de ambos lados del Atlántico y consolidando la presencia de la cantante en la escena musical global.

La nueva edición del popular reality, que será conducida por Eva González, contará con un jurado de lujo: Pablo López, Malú, Mika y el propio Sebastián Yatra. La artista argentina se unirá a este elenco en la fase de Batallas, donde su experiencia y talento serán clave para guiar a los participantes del equipo de Yatra.

La elección de Becerra no es casual. Su éxito en plataformas digitales y sus colaboraciones con artistas de la talla de J Balvin y Camila Cabello, sumado a su reciente hito de agotar entradas en el estadio Monumental de River Plate, la posicionan como una referente indiscutible de la música urbana. El propio Yatra la elogió, destacando su talento como compositora y su autenticidad, atributos que, según él, aportarán «mucha chispa y alma al programa».

Esta temporada de La Voz España también introducirá novedades en su formato, como el “megabloqueo”, el “botón del arrepentimiento” y la dinámica “llego y canto”, diseñadas para mantener la frescura y el suspenso del concurso.(Infobae)