Taller de concientización sobre bullying en Aranguren

En el marco de su aniversario, la Escuela Secundaria N°2 “Juan Hipólito Vieytes” de Aranguren fue sede de un taller de concientización sobre el bullying, organizado por el equipo interdisciplinario del Área de Niñez, Adolescencia y Familia (A.N.A.F). El evento, impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Social, buscó brindar a los estudiantes herramientas para identificar y prevenir el acoso escolar.

La jornada se centró en la prevención y concientización, abordando los diferentes tipos de bullying y los roles de los actores involucrados, así como sus posibles consecuencias. Una de las actividades principales consistió en la conformación de equipos de trabajo, donde los estudiantes recrearon escenas de acoso para luego proponer soluciones creativas y constructivas.(Informe Litoral)