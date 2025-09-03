Las Cuevas: tradicional fiesta de jineteada y música

La ciudad se prepara para una jornada a puro campo con el clásico cruce de tropillas, jinetadas de primer nivel y un gran cierre musical.

La jornada dará inicio a las 8.30 con un espectáculo imperdible: el clásico cruce de tropillas en el río. Luego, la actividad se trasladará al “Campo Martín Segale”, donde se llevará a cabo la Gran Jineteada. La programación de la tarde incluye la esperada Monta Especial entre “La Niebla de Perret” y Ramón González, además de Broches en Clina y Bastos. Los animadores serán “Lucho” Pagliero y Martín García, y el payador “Tito” Garcilazo.

Se confirma la participación de destacadas tropillas, entre ellas la campeona de Diamante 2025, Perret, junto a Jacobo, Eclessia, P. Acosta, Colli, Segales, N. Acosta, Guzmán, Bembe, H. Acosta y Balbi.

Además de las actividades ecuestres, la jornada ofrecerá un variado programa para toda la familia. Habrá un tradicional desfile de agrupaciones, una feria de emprendedores, artesanos y pilcheros, y un almuerzo criollo con servicio de cantina.

Para cerrar la fiesta, el escenario se encenderá con un show musical que contará con la presencia de Los del Gualeyán, Simón Merlo, Amboé, Las Voces de Montiel y diversos grupos de danzas, garantizando una celebración llena de música y folclore.(Diamante FM)