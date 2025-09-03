Encontraron a un niño encerrado en un vehículo

La rápida intervención de transeúntes y personal de emergencia fue clave para asistir al menor, quien se encuentra en perfecto estado de salud.

Un suceso alarmante tuvo lugar este lunes, cuando un niño de entre 3 y 4 años fue encontrado encerrado solo dentro de un vehículo en un estacionamiento. La situación ocurrió en el shopping Portal Rosario, ubicado en la intersección de las calles Nansen y Víctor Mercante, en la zona norte de la ciudad.

El descubrimiento fue realizado por una mujer que, al percatarse de la presencia del niño, alertó de inmediato al personal de seguridad por el temor a que el aire dentro del auto se agotara y por desconocer el tiempo que el menor llevaba en esas condiciones.

La alarma desató una rápida respuesta. Personal de la empresa de emergencias Ecco acudió al lugar y, tras examinar al pequeño, confirmó que su estado de salud era óptimo. Agentes del Comando Radioeléctrico y de la Brigada Motorizada también participaron en el operativo. Minutos después, la madre del niño se presentó en el lugar.