Un choque en Diamante dejó a una joven motociclista herida

Un siniestro vial que se registró anoche en la ciudad de Diamante, en la intersección de las avenidas Falucho y Gieco, dejó a una joven herida. En el hecho, un automóvil Chevrolet, manejado por una mujer de 33 años, colisionó con una motocicleta Corven de 110 cc.

Según el informe de la Policía, la conductora de la moto, una joven de 20 años, fue la única persona que sufrió lesiones. Personal de seguridad y de salud asistió en el lugar, y la motociclista fue trasladada al hospital local para recibir atención médica.

La Fiscalía de Diamante inició las diligencias correspondientes para determinar la secuencia y las causas del accidente. Se realizaron las pericias de accidentología necesarias para esclarecer los hechos.(Informe Litoral)