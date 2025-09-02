La tormenta de Santa Rosa provocó hundimientos y rajaduras en la barranca de Puerto General Alvear

Las intensas lluvias evidencian la vulnerabilidad de la localidad ribereña, una de las zonas más afectadas por la inestabilidad de la barranca del río Paraná.

Las fuertes precipitaciones registradas el pasado fin de semana en la provincia de Entre Ríos, producto de la tormenta de Santa Rosa, han dejado serias consecuencias en la zona baja de Puerto General Alvear, departamento Diamante. A la vera del río Paraná, se reportaron hundimientos de suelo y rajaduras que han comprometido la estructura de varias viviendas.

Expertos locales han advertido sobre la susceptibilidad natural de la barranca del Paraná a este tipo de fenómenos. Sin embargo, enfatizaron que Puerto General Alvear, ubicado al norte de Diamante y sobre la desembocadura del arroyo La Ensenada, es una de las áreas más vulnerables. Investigadores del Conicet han determinado que la localidad sufre estos episodios de manera recurrente, y las intensas lluvias, como las de esta última tormenta, agravan significativamente la situación.

Los movimientos de suelo y desprendimientos en las barrancas del Paraná son considerados un fenómeno frecuente en la provincia, pero la magnitud de los recientes eventos climáticos, como la tormenta de Santa Rosa, multiplica el riesgo para las comunidades ribereñas. Las autoridades y los habitantes de Puerto General Alvear se mantienen en alerta, monitoreando de cerca la evolución de la situación y evaluando los daños causados por la inestabilidad del terreno.(Diamante FM)