ATER informa los vencimientos fiscales de septiembre

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda a los contribuyentes, profesionales y responsables tributarios los principales vencimientos fiscales que operan durante el mes de septiembre de 2025.

Para facilitar el cumplimiento y evitar sanciones o recargos, se invita a consultar la agenda de vencimientos en la web oficial de ATER: www.ater.gob.ar

Calendario de Vencimientos – Septiembre 2025

Impuesto a los Automotores – Cuota 4°

Último dígito verificador 0 a 4: Lunes 15/09

Último dígito verificador 5 a 9: Martes 16/09

Impuesto a las Embarcaciones – Cuota 2°

Último dígito verificador 0 a 9: Martes 16/09

Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo)

Periodo: Septiembre. Todas las categorías y terminaciones de N° de CUIT: Lunes 22/09. (Fecha dispuesta por ARCA en su calendario)

Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen General

Periodo: Agosto

Terminación Nº de CUIT 0 a 1: 18/09

Terminación Nº de CUIT 2 a 3: 19/09

Terminación Nº de CUIT 4 a 5: 22/09

Terminación Nº de CUIT 6 a 7: 23/09

Terminación Nº de CUIT 8 a 9: 24/09

Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen Convenio Multilateral

Periodo: Agosto

Terminación Nº de CUIT 0 a 2: 15/09

Terminación Nº de CUIT 3 a 5: 16/09

Terminación Nº de CUIT 6 a 7: 17/09

Terminación Nº de CUIT 8 a 9: 18/09

Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales

Periodo: Agosto

Terminación Nº de CUIT 0 a 1: 18/09

Terminación Nº de CUIT 2 a 3: 19/09

Terminación Nº de CUIT 4 a 5: 22/09

Terminación Nº de CUIT 6 a 7: 23/09

Terminación Nº de CUIT 8 a 9: 24/09

Agentes de Retención del Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales – Según nómina Resolución Nº 318/2016 ATER

Periodo: Agosto

Terminación Nº de CUIT 0 a 4: 05/09

Terminación Nº de CUIT 5 a 9: 08/09

Agentes de Retención y Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos – SIRCAR

Periodo: Agosto

Terminación Nº de CUIT 0 a 4: 05/09

Terminación Nº de CUIT 5 a 9: 08/09

Agentes de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos – SIRTAC

Periodo Agosto (Segunda quincena)

Presentación: 08/09

Pago: 09/09

Periodo Septiembre (Primera quincena)

Presentación: 23/09

Pago: 24/09

Derecho de Extracción de Minerales – Ley 10158

Periodo: Agosto: Todas las terminaciones de N° de CUIT: Lunes 22/09

Más digital, más fácil

ATER recuerda que desde agosto la emisión de las boletas es exclusivamente digital, en línea con el proceso de modernización y digitalización de los servicios del Gobierno de Entre Ríos. Por este motivo, se reitera a los contribuyentes la necesidad y relevancia de adherir a la Boleta Digital. Este trámite, simple y práctico, puede realizarse en la web de ATER: https://www.ater.gob.ar/ater2/adhesionCorreo/AdhesionMail0.asp

¿Cómo debe hacer hoy el contribuyente para acceder y pagar sus boletas?

La consolidación de la modalidad digital viene acompañada por múltiples opciones de acceso y pago de la boleta:

Correo electrónico: Quienes adhieren al servicio de Boleta Digital la reciben directamente en su correo electrónico.

Consulta y descarga online: La boleta puede consultarse, descargarse o imprimirse en cualquier momento desde el sitio web www.ater.gob.ar. También se puede consultar la deuda, a través del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) con clave fiscal en la web oficial de ARCA.

Pago presencial solamente con el DNI: Presentando únicamente el DNI, el número de la partida o dominio, o CUIT (para personas jurídicas) en cualquier sucursal de Entre Ríos Servicios o Plus Pagos Servicios.

Pago online: A través de PlusPagos.com y su aplicación, Home Banking (Red Link y Banelco) utilizando el código electrónico de pago o VEP/VPA/VCD generados desde los servicios online de ATER y ARCA.

Pago con QR: Desde el Botón de Pago en el portal www.ater.gob.ar se puede acceder al Estado de Deuda y pagar con QR desde cualquier billetera virtual.

Débito automático: Permite adherir al débito automático del impuesto desde una cuenta bancaria o tarjeta de crédito en la fecha de vencimiento.

Cajeros automáticos: A través de todos los cajeros automáticos habilitados.

Consultas y asistencia

Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes, de 8 a 13).

Correo electrónico: [email protected].

Sitio web: www.ater.gob.ar

Oficinas y receptorías: En toda la provincia.