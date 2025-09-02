ATER informa los vencimientos fiscales de septiembre

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) ha publicado el calendario de vencimientos de impuestos para el mes de septiembre, con un recordatorio especial sobre el pago de automotores y embarcaciones, y la importancia de la digitalización de los trámites.

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda a los contribuyentes, profesionales y responsables tributarios los principales vencimientos fiscales que operan durante el mes de septiembre de 2025.

Para facilitar el cumplimiento y evitar sanciones o recargos, se invita a consultar la agenda de vencimientos en la web oficial de ATER: www.ater.gob.ar

Calendario de Vencimientos – Septiembre 2025

Impuesto a los Automotores – Cuota 4°

Último dígito verificador 0 a 4: Lunes 15/09

Último dígito verificador 5 a 9: Martes 16/09

Impuesto a las Embarcaciones – Cuota 2°

Último dígito verificador 0 a 9: Martes 16/09

Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo)

Periodo: Septiembre. Todas las categorías y terminaciones de N° de CUIT: Lunes 22/09. (Fecha dispuesta por ARCA en su calendario)

Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen General

Periodo: Agosto

Terminación Nº de CUIT 0 a 1: 18/09

Terminación Nº de CUIT 2 a 3: 19/09

Terminación Nº de CUIT 4 a 5: 22/09

Terminación Nº de CUIT 6 a 7: 23/09

Terminación Nº de CUIT 8 a 9: 24/09

Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen Convenio Multilateral

Periodo: Agosto

Terminación Nº de CUIT 0 a 2: 15/09

Terminación Nº de CUIT 3 a 5: 16/09

Terminación Nº de CUIT 6 a 7: 17/09

Terminación Nº de CUIT 8 a 9: 18/09

Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales

Periodo: Agosto

Terminación Nº de CUIT 0 a 1: 18/09

Terminación Nº de CUIT 2 a 3: 19/09

Terminación Nº de CUIT 4 a 5: 22/09

Terminación Nº de CUIT 6 a 7: 23/09

Terminación Nº de CUIT 8 a 9: 24/09

Agentes de Retención del Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales – Según nómina Resolución Nº 318/2016 ATER

Periodo: Agosto

Terminación Nº de CUIT 0 a 4: 05/09

Terminación Nº de CUIT 5 a 9: 08/09

Agentes de Retención y Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos – SIRCAR

Periodo: Agosto

Terminación Nº de CUIT 0 a 4: 05/09

Terminación Nº de CUIT 5 a 9: 08/09

Agentes de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos – SIRTAC

Periodo Agosto (Segunda quincena)

Presentación: 08/09

Pago: 09/09

Periodo Septiembre (Primera quincena)

Presentación: 23/09

Pago: 24/09

Derecho de Extracción de Minerales – Ley 10158

Periodo: Agosto: Todas las terminaciones de N° de CUIT: Lunes 22/09

Más digital, más fácil

ATER recuerda que desde agosto la emisión de las boletas es exclusivamente digital, en línea con el proceso de modernización y digitalización de los servicios del Gobierno de Entre Ríos. Por este motivo, se reitera a los contribuyentes la necesidad y relevancia de adherir a la Boleta Digital. Este trámite, simple y práctico, puede realizarse en la web de ATER: https://www.ater.gob.ar/ater2/adhesionCorreo/AdhesionMail0.asp

¿Cómo debe hacer hoy el contribuyente para acceder y pagar sus boletas? 

La consolidación de la modalidad digital viene acompañada por múltiples opciones de acceso y pago de la boleta:

Correo electrónico: Quienes adhieren al servicio de Boleta Digital la reciben directamente en su correo electrónico.

Consulta y descarga online: La boleta puede consultarse, descargarse o imprimirse en cualquier momento desde el sitio web www.ater.gob.ar. También se puede consultar la deuda, a través del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) con clave fiscal en la web oficial de ARCA.

Pago presencial solamente con el DNI: Presentando únicamente el DNI, el número de la partida o dominio, o CUIT (para personas jurídicas) en cualquier sucursal de Entre Ríos Servicios o Plus Pagos Servicios.

Pago online: A través de PlusPagos.com y su aplicación, Home Banking (Red Link y Banelco) utilizando el código electrónico de pago o VEP/VPA/VCD generados desde los servicios online de ATER y ARCA.

Pago con QR: Desde el Botón de Pago en el portal www.ater.gob.ar se puede acceder al Estado de Deuda y pagar con QR desde cualquier billetera virtual.

Débito automático: Permite adherir al débito automático del impuesto desde una cuenta bancaria o tarjeta de crédito en la fecha de vencimiento.

Cajeros automáticos: A través de todos los cajeros automáticos habilitados.

Consultas y asistencia

Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes, de 8 a 13).

Correo electrónico: [email protected].

Sitio web: www.ater.gob.ar

Oficinas y receptorías: En toda la provincia.

