Anunciaron el elenco de la serie biográfica de Moria Casán

Griselda Siciliani, Sofía Gala y Cecilia Roth interpretarán a la icónica diva en distintas etapas de su vida. La producción, que ya genera gran expectativa, se encuentra en plena fase de preproducción.

Netflix ha revelado los nombres de las actrices que darán vida a Moria Casán en su esperada serie biográfica. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la plataforma de streaming confirmó que la «One» será interpretada por Griselda Siciliani, Sofía Gala Castiglione y Cecilia Roth, quienes representarán a la diva en distintas etapas de su carrera y vida personal.

La serie, que promete un recorrido exhaustivo por la historia de una de las figuras más importantes de la cultura pop argentina, contará con un elenco de lujo. Además de las tres protagonistas, se ha confirmado la participación de Martín Bossi en el papel de Gerardo Sofovich, una figura clave en la trayectoria de Moria. Nicolás Cabré también formará parte del proyecto en un rol central, aunque los detalles de su personaje no fueron revelados. Leticia Brédice, por su parte, interpretará a una de las amigas más cercanas de Casán.

La producción busca mostrar no solo la exitosa carrera de Moria, sino también su faceta más íntima y personal. La serie biográfica abarcará desde sus inicios en el teatro de revistas, donde se consolidó como una de las grandes estrellas del espectáculo, hasta su ascenso en la televisión y su lugar como referente indiscutida del entretenimiento. Se espera que la ficción ofrezca una mirada profunda sobre su impacto cultural.

Sofía Gala, hija de Moria, expresó su entusiasmo por el desafío: «Es un honor y un desafío enorme ponerme en la piel de mi mamá». Cabe recordar que, aunque se había mencionado a Lali Espósito como posible intérprete de la Moria joven, su agenda no pudo compatibilizar con el rodaje. Con el anuncio del elenco, la serie de Netflix ya se perfila como uno de los proyectos más esperados del ambiente artístico.

