El Gobierno aumentó tarifas de luz y gas, pero amplía subsidios para evitar un impacto mayor en la inflación

La medida, que busca equilibrar las finanzas públicas con el objetivo de no afectar el poder adquisitivo, llega en la previa de las elecciones legislativas.

El Gobierno nacional dispuso un aumento moderado en las tarifas de luz y gas para el mes de septiembre, con subas que oscilan entre el 2% y el 3%. Al mismo tiempo, amplió los subsidios energéticos a todos los segmentos de usuarios, incluyendo aquellos de ingresos altos, con el objetivo de mitigar el impacto en la inflación en un momento clave de la campaña electoral.

Las resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) fijaron incrementos del 2,97% en las facturas de electricidad de Edenor y 2,90% en Edesur. En el caso del gas, el aumento promedio fue del 2%. Sin embargo, la Secretaría de Energía aseguró que el impacto real en los hogares fue menor, de apenas 1,95%, gracias al esquema de compensaciones implementado.

La estrategia oficial se tradujo en un regreso a los subsidios para todos los niveles de ingresos, incluyendo a los hogares de mayor poder adquisitivo, como los residentes de barrios cerrados y countries. De esta forma, el Estado financia una parte del costo de la energía para amortiguar los efectos de la devaluación y los mayores costos de generación.

A pesar de la ampliación temporal de los subsidios, el gasto público en el sector energético se ha reducido considerablemente en lo que va del año. Entre enero y julio de 2025, las subvenciones a la luz y el gas cayeron más de 2.100 millones de dólares en comparación con el mismo período de 2024. Según datos de la consultora Economía y Energía, el desembolso acumulado fue de 1.842 millones de dólares, lo que representa una baja interanual del 54%.

El Gobierno ha atribuido esta reducción a la entrada en operación del gasoducto Perito Moreno, la baja de los precios internacionales y un ajuste gradual en la asistencia estatal. El secretario coordinador de Minería y Energía, Daniel González, explicó que, si bien el Gobierno busca reordenar la política de subsidios, aún no se ha logrado trasladar el 100% del costo de la energía al consumidor.

González también señaló que en el futuro se buscará una política de subsidios más focalizada y estacional. Pese a que el Gobierno de Javier Milei ha logrado que los usuarios pasen de pagar el 30% al 80% del costo de la energía, se enfrenta al desafío de recomponer la ecuación económica de las empresas proveedoras sin desproteger a los usuarios. La política de subsidios cruzados muestra un delicado equilibrio entre la necesidad de ajuste fiscal y el objetivo de evitar un nuevo salto inflacionario en medio de la campaña electoral.(Infobae)