Protesta en la Escuela «Independencia» de Diamante por derrumbe de techo

Padres, docentes y alumnos de la Escuela N.º 1 exigen soluciones urgentes tras el colapso parcial del techo del comedor escolar, un hecho que puso en alerta a toda la comunidad educativa sobre el grave deterioro edilicio.

Facebook Twitter WhatsApp

La comunidad educativa de la Escuela N.º 1 “Independencia” de Diamante se ha movilizado en la mañana de este martes, congregándose frente al establecimiento para exigir respuestas inmediatas a la crítica situación edilicia. La protesta se desencadenó tras el derrumbe parcial del techo del comedor escolar, un incidente que, por fortuna, ocurrió cuando el espacio estaba vacío, evitando así una tragedia.

El colapso, que se dio a conocer el lunes, ha encendido las alarmas entre padres, docentes y alumnos, quienes denuncian la falta de mantenimiento y el deterioro general de la infraestructura de la escuela. La comunidad ha expresado su preocupación por la seguridad de los estudiantes y el personal, y solicita a las autoridades que se tomen medidas urgentes para solucionar los problemas.(Desde Crespo)