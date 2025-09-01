El cielorraso de la Escuela «Independencia» de Diamante se derrumbó tras intensas lluvias

El hecho ocurrió fuera del horario escolar, sin heridos, y motivó un reclamo de la comunidad educativa por mejoras en la infraestructura.

Un tramo del cielorraso del comedor de la Escuela N°1, Independencia de Diamante colapsó este fin de semana, luego de las intensas lluvias que dejaron un acumulado de 90,8 mm en la ciudad. El desprendimiento, que no dejó heridos al ocurrir fuera del horario escolar, puso en evidencia el deterioro de la infraestructura, un problema denunciado por la comunidad educativa.

La arquitecta Mariana Gómez, jefa zonal del Departamento de Arquitectura y Construcciones, explicó que el cielorraso cedió debido a la humedad y filtraciones en la loza, causadas por las precipitaciones. Según Gómez, la infraestructura de la escuela presenta problemas desde hace años, y si bien se realizó una obra de impermeabilización este año, aún falta una intervención de mayor magnitud.

La funcionaria mencionó que existe un proyecto integral de reparaciones contemplado en el presupuesto provincial, pero la fecha de licitación aún no ha sido definida. A raíz de este incidente, la comunidad educativa de la Escuela N°1 ha anunciado una movilización para este martes, exigiendo una respuesta urgente y la agilización de las obras necesarias para garantizar la seguridad de alumnos y docentes.(Elonce)

