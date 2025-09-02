Entre Ríos: detectaron Gripe Aviar en aves de traspatio

El Senasa confirma un caso positivo en una localidad del departamento de Nogoyá, activando un estricto protocolo de emergencia para contener la propagación del virus y proteger la industria avícola de la región.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) ha confirmado un caso de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5 en una zona de la provincia de Entre Ríos, lo que ha puesto en marcha un protocolo de emergencia para contener la propagación del virus. La detección se produjo en gallinas de traspatio ubicadas en el departamento de Nogoyá, luego de que se notificara una alta mortandad de las aves.

Tras el aviso, agentes del Senasa se desplazaron al lugar para tomar las muestras, que posteriormente fueron analizadas en el Laboratorio Nacional, ubicado en Martínez, y confirmaron el diagnóstico. En respuesta, el equipo sanitario procedió de inmediato al sacrificio de las aves afectadas y a la desinfección total del predio.

Para evitar que el virus se extienda, se estableció un área de prevención de 3 km alrededor del foco, donde se están llevando a cabo intensas tareas de monitoreo. Las autoridades del Senasa han tranquilizado a la población al confirmar que no hay establecimientos de aves comerciales cerca del brote, lo que limita el riesgo para la industria avícola.

Como medida preventiva, el Senasa ha emitido una serie de recomendaciones para todos los productores, tanto comerciales como de traspatio, con el fin de reforzar las medidas de bioseguridad e higiene. Entre las indicaciones clave se encuentran:

Para establecimientos comerciales: inspeccionar las mallas antipájaros, desinfectar vehículos y equipos, y limpiar las zonas de acumulación de materia fecal de aves silvestres.

Para aves de traspatio: mantener a los animales en espacios protegidos, desinfectar los gallineros con frecuencia y restringir el acceso de aves silvestres a la comida y el agua.

El Senasa subraya la importancia de la colaboración ciudadana. Si observas una alta mortandad de aves o signos de la enfermedad, es fundamental que lo notifiques de inmediato para que el organismo pueda actuar rápidamente.

Puedes contactar al Senasa a través de su oficina más cercana, por WhatsApp al (11) 5700 5704, o mediante el correo electrónico [email protected]. Para más información, visita el micrositio oficial de la entidad.