«Pensé que era un animal»: el testimonio del chofer que vio a una mujer cruzar el Túnel Subfluvial

Un inusual episodio se registró este fin de semana en el Túnel Subfluvial, cuando una mujer fue vista caminando a pie por la calzada. El hecho, que quedó registrado en un video, fue presenciado por el chofer Julio Gervasoni, quien relató a la prensa los detalles del insólito momento.

Gervasoni, que transportaba un contingente de 46 pasajeros, contó que al principio pensó que el bulto en la ruta era un animal. «Pero cuando se acercó, vimos que era una persona caminando por la calzada, en medio de los vehículos», relató. Ante el peligro que representaba la situación, el conductor decidió frenar su colectivo hasta que la mujer terminara de pasar. «No sabíamos cuáles eran sus intenciones, así que esperamos y luego avisamos en las cabinas de peaje», agregó.

El chofer aseguró que la mujer evadió los controles del lado de Paraná y que caminaba sin usar el pasillo lateral de mantenimiento. Por la peligrosidad del hecho, y tras la advertencia de Gervasoni, personal del Túnel Subfluvial dio intervención a la Policía para evitar que la situación se repitiera. «En casi 50 años como chofer nunca me había pasado algo así», concluyó el testigo.(Elonce)

