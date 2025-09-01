La Selección Argentina comienza los entrenamientos para el último partido de las Eliminatorias

Facebook Twitter WhatsApp

La Selección Argentina inició su preparación para el último partido como local de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo se enfrentará a Venezuela el próximo jueves, y algunos jugadores como Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Cuti Romero ya se sumaron al predio de la AFA en Ezeiza. Se espera que en el transcurso del día lleguen más futbolistas.

Según el cronograma de la AFA, el plantel entrenará a las 18. Lionel Messi, junto a Rodrigo De Paul, se sumará después del mediodía tras disputar la final de la Leagues Cup con el Inter Miami. Aunque no se sabe si será titular, se espera que el capitán tenga minutos en un partido que podría ser su último encuentro oficial con la camiseta de la Selección en suelo argentino.

El miércoles, el técnico Lionel Scaloni definirá los once titulares para el encuentro en el Monumental. La Selección, ya clasificada para la próxima Copa del Mundo y con el primer puesto asegurado, tiene 35 puntos y es inalcanzable para su escolta, Ecuador, a quien enfrentará en Quito el próximo martes 9 de septiembre para cerrar su participación en las Eliminatorias.(TN)