La policía de Diamante recuperó una moto robada en pocas horas

La rápida acción del Comando Radioeléctrico permitió localizar el vehículo y devolverlo a su dueño.

Facebook Twitter WhatsApp

Un hombre que había denunciado el robo de su ciclomotor el sábado por la noche. El vehículo de 110 cc, que había sido sustraído del porche de su casa, fue recuperado en cuestión de horas.

Del archivo: Detectaron la presencia de un puma en la zona rural de Diamante

Una vez radicada la denuncia, los agentes comenzaron a reunir pruebas bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal. La investigación dio frutos en poco tiempo: miembros del Comando Radioeléctrico localizaron el rodado en un terreno de la cortada Airaldi. Tras constatar que se trataba del motovehículo denunciado, procedieron a la restitución del bien a su legítimo dueño.(Informe Litoral)