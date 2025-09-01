Aranguren celebró el Día Nacional del Árbol con plantación de ejemplares

Facebook Twitter WhatsApp

El pasado 29 de agosto, Aranguren conmemoró el Día Nacional del Árbol con una jornada de plantación de ejemplares, en el marco del programa municipal «Un niño, un árbol». Esta iniciativa, amparada por la Ordenanza 009/2020, busca fomentar la conciencia ambiental y la participación de las nuevas generaciones en el cuidado del entorno.

La actividad contó con la participación de la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Lic. Mirta Levars, la secretaria Alejandra Viola y concejales del bloque «Más Para Aranguren», quienes acompañaron a los protagonistas de la jornada. Se trató de los niños y niñas del Jardín Barquito de Papel, y estudiantes y docentes de la Escuela NINA NEP Nº 102 «17 de agosto», la Escuela Secundaria Nº 2 «Juan Hipólito Vieytes» y la E.E.T. Nº 5 «14 de febrero». Juntos, plantaron árboles que, según las autoridades, representan un «futuro» para la comunidad.(Informe Litoral)