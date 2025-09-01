Avanza la siembra de girasol y de maíz de primera en Entre Ríos

En la provincia de Entre Ríos se proyecta un área de maíz de primera para la campaña 2025/26 cercana a las 430.000 hectáreas, según publicó el Sistema de Información de la BolsaCER.

En cuanto a las labores de siembra se observan dos situaciones:

Algunos productores avanzan con la siembra a medida que las condiciones del suelo lo permiten y aprovechan las breves ventanas operativas del día, ya que el rocío se disipa hacia el mediodía y vuelve a formarse durante las primeras horas de la tarde.

Otros optaron por postergar las labores y aguardar las lluvias pronosticadas para el próximo fin de semana, con el objetivo de reactivar o iniciar la siembra.

En los lotes implantados antes de las últimas precipitaciones, las semillas presentan únicamente la radícula con un desarrollo lento, debido a que las temperaturas del suelo aún se mantienen por debajo del umbral óptimo. En este sentido, será necesario evaluar el comportamiento del lote y el porcentaje de granos que aún no ha germinado.

En relación con la siembra de girasol, que para este ciclo se proyecta alrededor de 24.350 hectáreas, los colaboradores indicaron que las condiciones óptimas para su implantación requieren temperaturas de suelo superiores a las necesarias para el maíz. En consecuencia, los productores han optado por priorizar la siembra del cereal.