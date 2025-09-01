Refuerzan la seguridad rural en el departamento de Diamante

Facebook Twitter WhatsApp

La Jefatura de Policía de Diamante, en un esfuerzo conjunto con la Dirección de Prevención de Delitos Rurales y las distintas comisarías, intensificó este fin de semana los operativos de seguridad en el departamento. Con el objetivo de reforzar la prevención en establecimientos de campo, se implementaron controles fijos y móviles en caminos y zonas rurales, inspeccionando vehículos y personas en tránsito.

Según informó la Jefatura, esta «articulada estrategia operacional» busca brindar acciones concretas de prevención pública en beneficio de todos los productores y habitantes del área rural. Los operativos, que incluyen retenes rotativos y aleatorios, se vienen realizando de forma habitual y son parte de un plan para mantener la seguridad y disuadir la comisión de delitos en las zonas de campo. La medida ha sido bien recibida por la comunidad, que destaca la importancia de una mayor presencia policial en estas áreas.(Informe Litoral)