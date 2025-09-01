La película de Netflix «Las guerreras del k-pop» rompe récord histórico de reproducciones

Facebook Twitter WhatsApp

La película de Netflix «Las guerreras del k-pop» (K-Pop Demon Hunters) se ha convertido en la producción original más vista en la historia de la plataforma. El film, una coproducción con Sony, cuenta la historia de la banda pop coreana HUNTR/X, cuyas integrantes, Rumi, Mira y Zoey, se dedican a cazar demonios para proteger a la humanidad.

Según el sitio web oficial de Netflix, la película ha alcanzado la impresionante cifra de 236 millones de reproducciones hasta el 28 de agosto de 2025. Con este número, el film superó a otros grandes éxitos de la plataforma como «Alerta Roja» y «Equipaje de mano», posicionándose en el primer lugar del ranking. Además de su éxito en el streaming, la película también fue un éxito de taquilla en cines seleccionados, logrando el primer puesto en Estados Unidos el fin de semana de su estreno.

El éxito de «Las guerreras del k-pop» no se limita a la pantalla. Su banda sonora está arrasando en las listas de música. El soundtrack se convirtió en el primero en tener cuatro canciones simultáneamente en el Top 10 del Billboard Hot 100. La canción «Golden» alcanzó el número 1 en la lista Hot 100 y en el Billboard Global 200, haciendo historia al ser la primera de un grupo femenino en liderar la lista Billboard Streaming Songs.(Clarín)