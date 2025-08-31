Susana Solís fue recibida por la vicegobernadora Alicia Aluani

La presidenta comunal de Las Cuevas, departamento Diamante, fue recibida por la vicegobernadora. Entre otros temas, dialogaron sobre la celebración de una nueva edición de la Fiesta del Pueblo Isleño.

Facebook Twitter WhatsApp

La vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, recibió este viernes en su despacho a la presidenta comunal de Las Cuevas, Susana Solís, junto a la contadora Natalí Parodi. Del encuentro también participó la prosecretaria de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, Sara Foletto.

“Fue una reunión muy positiva. Le entregamos a la vicegobernadora un petitorio de la Comuna para ver la posibilidad de pasar a municipio o al menos empezar a hacer la gestión por las vías correspondientes”, informó Solís tras explicar que “Las Cuevas es una comuna que tiene tres parajes, una jurisdicción muy grande y cuenta con más de 2000 habitantes”.

Contó, además, que otro de los motivos de la reunión fue invitar a la mandataria a la celebración de la octava edición de la Fiesta del Pueblo Isleño, prevista para el 12 de octubre próximo. “Se trata de una fiesta tradicional y cultural de la zona que hace un homenaje al hombre de islas”, señaló. El festejo, con agrupaciones tradicionalistas y danzas folclóricas, tiene como objetivo preservar la naturaleza, identidad e historia del pueblo. “La vicegobernadora comprometió, dentro de sus posibilidades, en acompañar estos festejos”, acotó.

Entre otros temas, Solís dijo que también dialogaron sobre la gestión y proyectos. “Hablamos sobre la situación actual y lo que la Comuna hoy está responsabilizada en trabajar para dar respuesta a la comunidad. Así que me pareció muy positiva la reunión y agradecemos este espacio de intercambio”, cerró.

Del archivo: Avanzan las obras de infraestructura en General Ramírez